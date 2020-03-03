Законы об иноагентах защищают РФ от вмешательства в ее политическую жизнь извне - Путин
11:00 03.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законодательство об иностранных агентах никого не ущемляет, а защищает Россию от вмешательства в ее политическую жизнь извне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Цель этого закона [об иностранных агентах] в чем? Оградить Россию от вмешательства в ее политическую жизнь извне", - сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
Президент подчеркнул, что Россия не запрещает на своей территории деятельность некоммерческих организаций с иностранным финансированием, как это делается в некоторых странах. "Только, если они получают финансирование из-за границы и занимаются внутриполитической деятельностью, они должны об этом сказать, - добавил Путин. - Здесь нет ничего ущемляющего, ничего нет такого, что противоречит международной практике".
Глава государства обратил внимание на то, что таким организациям часто не хочется заявлять, что они занимаются в России внутриполитическими вопросами за иностранные деньги. Но, по его словам, "это не по-честному, лучше бы сказать об этом и продолжать эту деятельность".
Путин напомнил, что законодательство об иностранных агентах разработали в США еще в конце 1930-х годов и с тех пор его активно применяют. При этом оно предполагает в том числе наказания, связанные с лишением свободы. В России же за такие нарушения предусмотрена лишь административная ответственность.
Президент категорически отверг сравнение используемого в США статуса иноагента с клеймом или желтыми звездами, которые в нацистской Германии пришивали на одежду евреям. "Нет, это большая разница, - подчеркнул глава государства. - Соединенные Штаты Америки - это не фашистская Германия, не надо им "лепить" то, к чему они не имеют отношения". Он назвал такое сравнение плохой параллелью, несправедливой и не имеющей отношения к действительности.
Новости
- 11:20 03.03.2020
- РФ причастна к воздушным ударам в Сирии, в результате которых погибло несколько десятков жителей - The Guardian
- 11:05 03.03.2020
- Летевший в Цюрих пассажирский "Боинг" готовится к экстренной посадке в Шереметьево
- 10:32 03.03.2020
- Сервис "Яндекс.Такси" подтвердил передачу сведений о поездках клиентов правоохранительным органам
- 10:20 03.03.2020
- Пассажирский самолет Владивосток - Москва экстренно сел в Хабаровске
- 10:05 03.03.2020
- По первым подсчетам партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
- 10:00 03.03.2020
- Задержанные в Саратове подростки заявили, что никого не собирались убивать - омбудсмен
- 09:32 03.03.2020
- ЦИК выбрал слоган и логотип голосования по поправкам к Конституции
- 09:20 03.03.2020
- КНДР провела учения дальнобойной артиллерии
- 09:05 03.03.2020
- Турция сообщила о гибели еще одного военнослужащего в Идлибе
- 09:00 03.03.2020
- Бюджет получил эффект от повышения пенсионного возраста на год раньше, чем прогнозировалось
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать