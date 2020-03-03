Летевший в Цюрих пассажирский "Боинг" готовится к экстренной посадке в Шереметьево

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский самолет Boeing, вылетевший из Москвы в Цюрих, экстренно возвращается в Шереметьево из-за датчика технической неисправности. Об этом ТАСС сообщили в авиаслужбах.

Самолет вылетел более часа назад. "После вылета из Шереметьево в Цюрих у самолета сработал датчик отказа управления закрылками. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета", - сказал источник. По его словам, борт вырабатывает топливо.