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НОВОСТИ

РФ причастна к воздушным ударам в Сирии, в результате которых погибло несколько десятков жителей - The Guardian

11:20 03.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Россия причастна к воздушным ударам в Сирии, в результате которых погибло несколько десятков жителей. Об этом сообщает газета The Guardian, ссылаясь на независимую комиссию ООН, которая расследует данные о потенциальных военных преступлениях. Речь, в частности, идет о событиях минувшего лета. Были совершены налеты на рынок в городе Мааррат-эн-Нууман. В результате погибли более 60-ти человек. В докладе отмечается, что российские ВКС не преследовали конкретные военные цели, что представляет собой военное преступление.  Эхо Москвы

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