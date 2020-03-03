Тест Папы Римского на коронавирус дал отрицательный результат - Reuters
11:32 03.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск прошел тест на коронавирус нового вида, его результаты оказались отрицательными. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер.
Представители Святого престола пока не комментируют данную информацию.
Ранее из-за недомогания 83-летний понтифик отказался от участия в ряде мероприятий. Этот факт на фоне распространения коронавируса породил ряд медийных спекуляций. В конце прошлой недели на портале "Эм-си-эм ньюс" появилась публикация о возможном заражении коронавирусом людей из ближайшего окружения Папы Римского и карантине в папском городе-государстве. В ватиканской пресс- службе назвали эту информацию недостоверной.
НОВОСТИ
- 13:00 03.03.2020
- Турецкие войска сбили самолет ВВС Сирии в Идлибе - САНА
- 12:32 03.03.2020
- Банки стали чаще продавать коллекторам недавние долги
- 12:20 03.03.2020
- За год число дел о рейдерских захватах в России выросло на 135% - глава СК
- 12:05 03.03.2020
- Причиной экстренной посадки пассажирского самолета в Перми стало сообщение о "минировании"
- 12:00 03.03.2020
- Лукашенко заявил, что Белоруссия ежемесячно недополучает около 1 млн тонн нефти
- 11:26 03.03.2020
- Сообщение о минировании экстренно севшего в Хабаровске самолета оказалось ложным
- 11:05 03.03.2020
- Летевший в Цюрих пассажирский "Боинг" готовится к экстренной посадке в Шереметьево
- 11:00 03.03.2020
- Законы об иноагентах защищают РФ от вмешательства в ее политическую жизнь извне - Путин
- 10:32 03.03.2020
- Сервис "Яндекс.Такси" подтвердил передачу сведений о поездках клиентов правоохранительным органам
- 10:20 03.03.2020
- Пассажирский самолет Владивосток - Москва экстренно сел в Хабаровске
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать