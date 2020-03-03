Тест Папы Римского на коронавирус дал отрицательный результат - Reuters

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск прошел тест на коронавирус нового вида, его результаты оказались отрицательными. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер.

Представители Святого престола пока не комментируют данную информацию.

Ранее из-за недомогания 83-летний понтифик отказался от участия в ряде мероприятий. Этот факт на фоне распространения коронавируса породил ряд медийных спекуляций. В конце прошлой недели на портале "Эм-си-эм ньюс" появилась публикация о возможном заражении коронавирусом людей из ближайшего окружения Папы Римского и карантине в папском городе-государстве. В ватиканской пресс- службе назвали эту информацию недостоверной.