Сообщение о минировании экстренно севшего в Хабаровске самолета оказалось ложным
11:26 03.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты обследовали самолет, летевший из Владивостока в Москву и экстренно севший в Хабаровске из-за сообщения о минировании, ничего опасного на борту не обнаружено. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы хабаровского аэропорта.
"Оперативные мероприятия завершены. Самолет досмотрен, пассажиры, багаж и грузы также досмотрены, угроз не обнаружено", - сказал собеседник агентства.
Самолет Airbus A330, выполнявший рейс SU1703 "Аэрофлота" из Владивостока в Москву, спустя час после взлета подал сигнал общей тревоги, развернулся над Хабаровским краем и сел в хабаровском аэропорту. В Шереметьево он должен был прибыть в 16:41 мск.
На борту самолета находились 167 пассажиров и 14 членов экипажа.
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