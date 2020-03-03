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Лукашенко заявил, что Белоруссия ежемесячно недополучает около 1 млн тонн нефти

12:00 03.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика ежемесячно недополучает около 1 млн тонн нефти. Соответствующую цифру глава государства привел во вторник на совещании по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году и на перспективу.

"Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от господа такое счастье. К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси", - сказал президент, которого цитирует агентство БелТА. По словам Лукашенко, в результате в настоящий момент "страна недополучает около 1 млн тонн сырья ежемесячно". "И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти", - отметил он.

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