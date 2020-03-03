Причиной экстренной посадки пассажирского самолета в Перми стало сообщение о "минировании"

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной экстренной посадки самолета, летевшего из Новосибирска в Москву, стало сообщение о "минировании". Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Рейс авиакомпании S7 из Новосибирска в Москву сел в Перми после сообщения о "минировании", - сказал собеседник агентства.