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Причиной экстренной посадки пассажирского самолета в Перми стало сообщение о "минировании"

12:05 03.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной экстренной посадки самолета, летевшего из Новосибирска в Москву, стало сообщение о "минировании". Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Рейс авиакомпании S7 из Новосибирска в Москву сел в Перми после сообщения о "минировании", - сказал собеседник агентства.

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