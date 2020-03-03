За год число дел о рейдерских захватах в России выросло на 135% - глава СК
12:20 03.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество уголовных дел о рейдерских захватах предприятий в России выросло за год на 135 процентов и превысило сотню. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства.
"Появился тревожный сигнал. В исторический момент, когда государство направляет свои усилия на достижение национальных целей экономического и социального развития, увеличилось число попыток рейдерских захватов предприятий. Следственный комитет в 2019 году возбудил 101 дело о рейдерстве, рост составил 135 процентов", - сказал глава СК.
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