Банки стали чаще продавать коллекторам недавние долги
12:32 03.03.2020 Источник: РБК
В 2019 году банки в разы увеличили продажу коллекторам долгов по недавно выданным кредитам. Речь идет о ссудах, которые одобрялись с 2017 года — во время пикового роста в розничном сегменте. Доля таких сделок выросла как в денежном, так и в количественном выражении, следует из данных Первого коллекторского бюро (ПКБ) и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с которыми ознакомился РБК.
В 2019 году доля свежих, то есть выданных за последние три года, долгов составила 13,3% от общего количества предлагаемых к переуступке. Годом ранее лишь 6,2% случаев приходились на такие кредиты. По объему задолженности доля этих долгов в 2019 году увеличилась в 3,7 раза, до 7,4% от общего объема сделок на рынке цессии (переуступки права на долг).
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