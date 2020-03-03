Турецкие войска сбили самолет ВВС Сирии в Идлибе - САНА

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Турции сбили самолет ВВС Сирии, участвовавший в антитеррористической операции в провинции Идлиб. Об этом сообщило во вторник сирийское государственное агентство САНА.

Другие подробности пока не приводятся.