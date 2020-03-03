Госдеп сократил число сотрудников китайских госсми, которым разрешено работать в США
13:20 03.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Госдепартамент США объявил о резком сокращении числа сотрудников китайских государственных СМИ, которым разрешено работать на территории Соединенных Штатов. По словам госсекретаря Майка Помпео, это ответ на преследование и запугивание работников американских СМИ в КНР.
В феврале Пекин аннулировал аккредитацию трех корреспондентов газеты «Уолл-Стрит Джорнел». Властям Китая не понравилась публикация, в которой содержалась критика мер по сдерживанию коронавируса. Эхо Москвы
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