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НОВОСТИ

Госдеп сократил число сотрудников китайских госсми, которым разрешено работать в США

13:20 03.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Госдепартамент США объявил о резком сокращении числа сотрудников китайских государственных СМИ, которым разрешено работать на территории Соединенных Штатов. По словам госсекретаря Майка Помпео, это ответ на преследование и запугивание работников американских СМИ в КНР.

В феврале Пекин аннулировал аккредитацию трех корреспондентов газеты «Уолл-Стрит Джорнел». Властям Китая не понравилась публикация, в которой содержалась критика мер по сдерживанию коронавируса.  Эхо Москвы

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