0
0
149
НОВОСТИ

Специальный раздел о профилактике коронавируса появился на Mos.ru

12:59 03.03.2020

Максимум информации о коронавирусе и о том, как защититься от заражения им горожане могут получить в специальном разделе на портале на московском портале mos.ru. Там изложены сведения о симптомах заболевания, перечислены меры профилактики, содержатся рекомендации туристам, которые отправляются в КНР и другие страны, где обнаружена коронавирусная инфекция, а так же памятка для туристов, которые вернулись из государств с неблагоприятной эпидемиологический ситуацией по коронавирусу.

Московские медики советуют внимательно относиться к симптомам: необходимо немедленно обратиться к врачу для подтверждения диагноза и получения необходимой медицинской помощи. Рекомендуется не идти в медучреждение, а вызвать на дом врача по телефону поликлиники или по номеру 103. Заниматься самолечением ни в коем случае не рекомендуется.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 03.03.2020
Минздрав Украины зафиксировал первый случай заражения коронавирусом в стране
0
14
14:17 03.03.2020
В Подмосковье 8 марта сделают бесплатным для женщин проезд в транспорте и посещение музеев
0
41
14:12 03.03.2020
ВМФ России получит в этом году пять подлодок и девять кораблей
0
65
14:00 03.03.2020
Встреча Путина, Меркель, Макрона и Эрдогана 6 марта не планируется - Песков
0
89
13:32 03.03.2020
Упоминание Бога в Конституции не ущемляет права атеистов - Москалькова
0
131
13:20 03.03.2020
Госдеп сократил число сотрудников китайских госсми, которым разрешено работать в США
0
128
13:05 03.03.2020
В Великобритании выпустили самую крупную золотую монету
0
149
13:00 03.03.2020
Турецкие войска сбили самолет ВВС Сирии в Идлибе - САНА
0
195
12:32 03.03.2020
Банки стали чаще продавать коллекторам недавние долги
0
206
12:20 03.03.2020
За год число дел о рейдерских захватах в России выросло на 135% - глава СК
0
220

Возврат к списку