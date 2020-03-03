Специальный раздел о профилактике коронавируса появился на Mos.ru
12:59 03.03.2020
Максимум информации о коронавирусе и о том, как защититься от заражения им горожане могут получить в специальном разделе на портале на московском портале mos.ru. Там изложены сведения о симптомах заболевания, перечислены меры профилактики, содержатся рекомендации туристам, которые отправляются в КНР и другие страны, где обнаружена коронавирусная инфекция, а так же памятка для туристов, которые вернулись из государств с неблагоприятной эпидемиологический ситуацией по коронавирусу.
Московские медики советуют внимательно относиться к симптомам: необходимо немедленно обратиться к врачу для подтверждения диагноза и получения необходимой медицинской помощи. Рекомендуется не идти в медучреждение, а вызвать на дом врача по телефону поликлиники или по номеру 103. Заниматься самолечением ни в коем случае не рекомендуется.
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