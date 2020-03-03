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Встреча Путина, Меркель, Макрона и Эрдогана 6 марта не планируется - Песков

14:00 03.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча лидеров России, Германии, Франции и Турции - Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона и Реджепа Тайипа Эрдогана - на 6 марта не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, в планах нет такой встречи", - сказал представитель Кремля. По его словам, "такая встреча не согласовывалась".

При этом Песков предложил дождаться запланированных на 5 марта переговоров Путина и Эрдогана в Кремле. "Пока на пятницу никаких планов нет [встречи четырех лидеров], более того [у Путина] есть другие планы - региональная поездка", - уточнил пресс-секретарь.

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