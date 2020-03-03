Встреча Путина, Меркель, Макрона и Эрдогана 6 марта не планируется - Песков
14:00 03.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча лидеров России, Германии, Франции и Турции - Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона и Реджепа Тайипа Эрдогана - на 6 марта не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, в планах нет такой встречи", - сказал представитель Кремля. По его словам, "такая встреча не согласовывалась".
При этом Песков предложил дождаться запланированных на 5 марта переговоров Путина и Эрдогана в Кремле. "Пока на пятницу никаких планов нет [встречи четырех лидеров], более того [у Путина] есть другие планы - региональная поездка", - уточнил пресс-секретарь.
НОВОСТИ
- 14:32 03.03.2020
- Минздрав Украины зафиксировал первый случай заражения коронавирусом в стране
- 14:17 03.03.2020
- В Подмосковье 8 марта сделают бесплатным для женщин проезд в транспорте и посещение музеев
- 14:12 03.03.2020
- ВМФ России получит в этом году пять подлодок и девять кораблей
- 13:32 03.03.2020
- Упоминание Бога в Конституции не ущемляет права атеистов - Москалькова
- 13:20 03.03.2020
- Госдеп сократил число сотрудников китайских госсми, которым разрешено работать в США
- 13:05 03.03.2020
- В Великобритании выпустили самую крупную золотую монету
- 13:00 03.03.2020
- Турецкие войска сбили самолет ВВС Сирии в Идлибе - САНА
- 12:59 03.03.2020
- Специальный раздел о профилактике коронавируса появился на Mos.ru
- 12:32 03.03.2020
- Банки стали чаще продавать коллекторам недавние долги
- 12:20 03.03.2020
- За год число дел о рейдерских захватах в России выросло на 135% - глава СК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать