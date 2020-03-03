ВМФ России получит в этом году пять подлодок и девять кораблей

14:12 Источник: Интерфакс

Военно-морской флот России получит в 2020 году четыре атомных и одну дизельную подлодку, а также четыре корабля-носителя крылатых ракет "Калибр", сообщили министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В текущем году (Объединенной судостроительной - ИФ) корпорации предстоит передать ВМФ головные атомные подводные лодки "Князь Владимир" и "Казань", первые серийные атомные подлодки "Князь Олег" и "Новосибирск", а также дизельную субмарину "Волхов", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ.

"Помимо этого, в состав ВМФ должны войти шесть боевых кораблей - фрегат "Адмирал флота Касатонов", корветы "Гремящий", "Ретивый" и "Алдар Цыденжапов", большой десантный корабль "Петр Моргунов", базовый тральщик "Яков Баляев" и три судна обеспечения", - добавил министр.

По его словам, в текущем году также планируется завершить ремонт пяти кораблей.