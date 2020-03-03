Минздрав Украины зафиксировал первый случай заражения коронавирусом в стране

14:32 Источник: Интерфакс

В Черновцах у больного диагностировано первое в Украине заболевание коронавирусной инфекцией нового типа, заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сегодня в Украине подтвержден первый случай коронавируса", - сказал Ляшко на брифинге в Киеве во вторник.

Он добавил, что по состоянию на 2 марта было четыре подозрения на заболевание коронавирусом, один из которых впоследствии подтвердился.

По словам Ляшко, в настоящее время проводится работа с теми, кто окружал заболевшего коронавирусом, "и этот круг невелик".