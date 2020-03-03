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НОВОСТИ

В Подмосковье 8 марта сделают бесплатным для женщин проезд в транспорте и посещение музеев

14:17 03.03.2020

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Скриншот страницы Андрея Воробьева в Инстаграм
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным принял решение о том, что 8 марта, в Международный женский день, проезд во всех видах общественного транспорта Подмосковья и столицы для женщин будет бесплатным. В акции участвуют все перевозчики Московского региона.

На автобусах областных и столичных перевозчиков женщины смогут пройти в салон транспортного средства без оплаты. Чтобы воспользоваться бесплатным проездом на МЦД или электричках, необходимо подойти к кассе и оформить бесплатный проезд. В метро и МЦК сотрудники метрополитена будут пропускать женщин через турникеты с помощью смарт-карты. В акции не принимают участие поезда ООО «Аэроэкспресс» до аэропортов.

Кроме этого, 8 марта для всех женщин и детей вход в подмосковные музеи тоже будет бесплатным. Список музеев – на сайте министерства культуры Московской области.

«Мы с мэром Москвы договорились сделать общий подарок нашим дорогим женщинам, - написал Андрей Воробьёв на своей странице в Instagram. - 8 марта проезд для них в общественном транспорте и электричках (кроме «Аэроэкспресса») будет бесплатным. И в Москве, и в Подмосковье. Хорошая возможность в этот весенний день выбраться из дома и интересно провести время. Например, можно отправиться в один из подмосковных музеев, где вход для женщин и детей тоже будет бесплатным».

Георгий Соловьев

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