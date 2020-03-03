Экс-глава Минобрнауки Михаил Котюков назначен замминистра финансов

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Экс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов России. Это следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина. Документ опубликован на сайте правительства.

Михаилу Котюкову 43 года. Он исполнял обязанности министра науки и высшего образования с 18 мая 2018 года до 21 января 2020 года. Говорит Москва