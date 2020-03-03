Экс-глава Минобрнауки Михаил Котюков назначен замминистра финансов
15:00 03.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Экс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов России. Это следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина. Документ опубликован на сайте правительства.
Михаилу Котюкову 43 года. Он исполнял обязанности министра науки и высшего образования с 18 мая 2018 года до 21 января 2020 года. Говорит Москва
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комментарии(1)
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volgar 15:13 03.03.2020
Любимый принцип ВВП "своих не сдаём" в действии. Практически всех бестолковок, которых вроде бы выперли, потихоньку пристроили вновь в тёплые кресла, не хуже прежних. Вот же шарага не потопляемая!
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