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НОВОСТИ

Экс-глава Минобрнауки Михаил Котюков назначен замминистра финансов

15:00 03.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Экс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов России. Это следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина. Документ опубликован на сайте правительства.

Михаилу Котюкову 43 года. Он исполнял обязанности министра науки и высшего образования с 18 мая 2018 года до 21 января 2020 года.  Говорит Москва

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комментарии(1)

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volgar 15:13 03.03.2020

Любимый принцип ВВП "своих не сдаём" в действии. Практически всех бестолковок, которых вроде бы выперли, потихоньку пристроили вновь в тёплые кресла, не хуже прежних. Вот же шарага не потопляемая!

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