У членов семьи Навального заблокировали банковские счета

15:12 Источник: Эхо Москвы

У членов семьи Алексея Навального заблокировали счета в банках. Политик отмечает, что на картах указана задолженность 75 миллионов рублей – именно эта сумма фигурирует в деле об отмывании денег, которое завели в отношении ФБК.

Также заблокированы счета родственников директора ФБК Ивана Жданова. Комментариев компетентных органов пока не последовало. Эхо Москвы