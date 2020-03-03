У членов семьи Навального заблокировали банковские счета
15:12 03.03.2020 Источник: Эхо Москвы
У членов семьи Алексея Навального заблокировали счета в банках. Политик отмечает, что на картах указана задолженность 75 миллионов рублей – именно эта сумма фигурирует в деле об отмывании денег, которое завели в отношении ФБК.
Также заблокированы счета родственников директора ФБК Ивана Жданова. Комментариев компетентных органов пока не последовало. Эхо Москвы
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