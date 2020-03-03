Руслан Мухатов приговорен к 2-м годам условно по делу о дедовщине в воинской части, где служил Шамсутдинов
15:32 03.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Рядовой Руслан Мухатов приговорен к 2-м годам условно по делу о дедовщине в воинской части, где служил солдат Рамиль Шамсутдинов. Мухатов также должен выплатить штраф 30 тысяч рублей. Ранее он признал вину, — сообщает «МБХ Медиа». Все потерпевшие по этому делу, кроме Шамсутдинова, отказались от претензий к Мухатову после извинений и выплаты 500 рублей компенсации.
Напомним, Рамиль Шамсутдинов застрелил 8 человек. Рядовой объяснил свой поступок издевательствами сослуживцев. Эхо Москвы
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