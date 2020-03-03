0
0
14
НОВОСТИ

Более 130-ти тысяч нелегальных мигрантов пересекли турецко-греческую границу - Анадолу

16:00 03.03.2020 Источник: Эхо Москвы

По состоянию на сегодняшнее утро границу Турции и Греции пересекли более 130-ти тысяч нелегальных мигрантов, — сообщает агентство Анадолу со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

В конце прошлой недели Турция объявила, что больше не может справляться с новой волной беженцев из Сирии, и открыла границы с Евросоюзом. После этого тысячи нелегалов направились к границе с Грецией. Греческие власти заявили, что эта ситуация угрожает национальной безопасности страны. Правозащитники из «Хьюман Райтс Вотч» призывают руководство ЕС помочь беженцам.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 03.03.2020
Руслан Мухатов приговорен к 2-м годам условно по делу о дедовщине в воинской части, где служил Шамсутдинов
0
77
15:12 03.03.2020
У членов семьи Навального заблокировали банковские счета
0
109
15:00 03.03.2020
Экс-глава Минобрнауки Михаил Котюков назначен замминистра финансов
0
124
14:32 03.03.2020
Минздрав Украины зафиксировал первый случай заражения коронавирусом в стране
0
146
14:17 03.03.2020
В Подмосковье 8 марта сделают бесплатным для женщин проезд в транспорте и посещение музеев
0
165
14:12 03.03.2020
ВМФ России получит в этом году пять подлодок и девять кораблей
0
222
14:00 03.03.2020
Встреча Путина, Меркель, Макрона и Эрдогана 6 марта не планируется - Песков
0
228
13:32 03.03.2020
Упоминание Бога в Конституции не ущемляет права атеистов - Москалькова
0
258
13:20 03.03.2020
Госдеп сократил число сотрудников китайских госсми, которым разрешено работать в США
0
223
13:05 03.03.2020
В Великобритании выпустили самую крупную золотую монету
0
243

Возврат к списку