Более 130-ти тысяч нелегальных мигрантов пересекли турецко-греческую границу - Анадолу
16:00 03.03.2020 Источник: Эхо Москвы
По состоянию на сегодняшнее утро границу Турции и Греции пересекли более 130-ти тысяч нелегальных мигрантов, — сообщает агентство Анадолу со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.
В конце прошлой недели Турция объявила, что больше не может справляться с новой волной беженцев из Сирии, и открыла границы с Евросоюзом. После этого тысячи нелегалов направились к границе с Грецией. Греческие власти заявили, что эта ситуация угрожает национальной безопасности страны. Правозащитники из «Хьюман Райтс Вотч» призывают руководство ЕС помочь беженцам. Эхо Москвы
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