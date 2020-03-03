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Лица, вернувшиеся из стран, где выявлен коронавирус, смогут получить больничный без врача

16:12 03.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане, вернувшиеся из стран, где были зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, смогут оформить больничный без посещения врача в течение 14 дней с момента возвращения, следует из постановления Главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованного во вторник на портале правовой информации.

"Обеспечить: <…> возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинской организации лицам, вернувшимся территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-пCoV), в пределах 14 календарных дней с момента их возвращения", - говорится в документе.

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