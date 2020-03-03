Турция заселяет освобожденные от курдов районы Сирии туркоманами - Журавлев

16:32 Источник: Интерфакс

Турция ведет заселение освобожденных от курдов районов Сирии туркоманами, и это привело к кардинальному изменению этнического состава населения, заявили российские военные.

"В ходе проведения турецкими вооруженными силами операции "Источник мира" районы традиционного проживания покинули более 135 тысяч человек, в большинстве курдской национальности", - заявил во вторник руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"При этом насильное заселение турецкими властями освобожденных курдами территорий Сирии этническими туркоманами уже привело к кардинальному изменению этнического состава населения в данных районах", - сказал Журавлев.