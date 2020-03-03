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Французов призвали отказаться от приветственных поцелуев

17:00 03.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал сограждан отказаться от приветственных поцелуев из-за коронавируса. Власти подчеркивают, что запрет на поцелуи носит временный характер. Ранее правительство запретило публичные собрания более 5 тысяч человек. Во Франции зарегистрирован 191 случай заражения коронавирусом, три человека скончались.  Эхо Москвы

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