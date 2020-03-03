В СКР создали отдел по расследованию киберпреступлений

17:12 Источник: Эхо Москвы

В Следственном комитете создан отдел по расследованию киберпреступлений. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин. Ранее в СК неоднократно говорили о необходимости бороться с вовлечением подростков в так называемые «группы смерти» в социальных сетях. Эхо Москвы