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НОВОСТИ

В СКР создали отдел по расследованию киберпреступлений

17:12 03.03.2020 Источник: Эхо Москвы

В Следственном комитете создан отдел по расследованию киберпреступлений. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин. Ранее в СК неоднократно говорили о необходимости бороться с вовлечением подростков в так называемые «группы смерти» в социальных сетях.  Эхо Москвы

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