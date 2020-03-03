Бывший врио главы ДНР избран главой Элисты
17:40 03.03.2020 Источник: RNS
Бывший временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной ДНР Дмитрий Трапезников избран главой города Элиста, столицы Республики Калмыкия. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«На сессии Элистинского горсобрания сегодня выбрали сити-менеджера. За кандидатуру исполняющего обязанности (Димитрия Трапезникова) отдали свои голоса 19 депутатов из 23 присутствующих, двое проголосовали «против», один воздержался и еше один депутат не голосовал», — говорится в сообщении.
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