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НОВОСТИ

Бывший врио главы ДНР избран главой Элисты

17:40 03.03.2020 Источник: RNS

Бывший временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной ДНР Дмитрий Трапезников избран главой города Элиста, столицы Республики Калмыкия. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«На сессии Элистинского горсобрания сегодня выбрали сити-менеджера. За кандидатуру исполняющего обязанности (Димитрия Трапезникова) отдали свои голоса 19 депутатов из 23 присутствующих, двое проголосовали «против», один воздержался и еше один депутат не голосовал», — говорится в сообщении.

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