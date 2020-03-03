У госпитализированных в Москве граждан коронавирус не обнаружен
17:37 03.03.2020
Анализы 24 граждан, которые были госпитализированы в столице РФ с подозрением на заражение коронавирусом нового типа, оказались отрицательными. По словам заместителя мэра Москва по вопросам социального развития Анастасии Раковой, это не может не радовать.
«Вчера мы сообщили о том, что были госпитализированы 24 человека из числа контактировавших с заболевшим коронавирусной инфекцией в Москве, - заявила Ракова. - На сегодняшний день по результатам исследований Роспотребнадзора у нас есть данные об отрицательных результатах первых проб, по которым результаты получены: у всех родственников и друзей заболевшего первые пробы отрицательные; у всех пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ, первая проба - отрицательная; на сегодняшний день анализы 67 пассажиров рейса также отрицательные. Анализы остальных пассажиров - в работе».
Сейчас также под наблюдением находятся экипаж воздушного судна и сотрудники поликлиники, куда первоначально обращался пациент, их первичный анализ также отрицательный.
Тем не менее, однозначным подтверждением того, что пациент здоров, будет лишь после проведения комплексного многоэтапного исследования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения.
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