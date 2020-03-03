Премьер Греции считает, что мигранты и беженцы не должны становиться орудием геополитических игр
18:20 03.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мигранты и беженцы не должны становиться орудием для чьих-то геополитических игр, заявил во вторник премьер-министр Кириакос Мицотакис, выступая на совместной пресс-конференции с руководителями ЕС в местечке Катаниес на сухопутной границе с Турцией. Трансляцию пресс- конференции вели греческие телеканалы и сайт Европарламента.
"Это правительство проводит другую политику в отношении защиты границ. Мы посылаем очень четкий сигнал, что мигранты и беженцы не могут быть использованы в качестве инструмента для геополитических игр. Они настоящие жертвы в такого рода политике. Это подход, который нельзя считать приемлемым", - подчеркнул Мицотакис.
По словам премьера, Греция действует в рамках международного и европейского права. "То, что происходит на греческой границе, является международной политической проблемой первостепенной важности", - сказал премьер. "Греция показала, что может защищать свои права с помощью оружия в виде законности и решительности. Угрозы Эрдогана не прошли", - подчеркнул глава правительства.
"Наш посыл ясен: "Не пытайтесь проникнуть в Грецию нелегально, вам это не удастся, и вы понесете ответственность за свой выбор полностью", - сказал премьер- министр, обращаясь к нелегальным мигрантам, скопившимся на турецкой территории у границы с Грецией.
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