0
0
28
НОВОСТИ

Украина: Оппозиция требует уволить главу МИД за отказ праздновать День Победы

18:50 03.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада должна потребовать увольнения главы МИД Украины Вадима Пристайко, так как его слова об отказе праздновать День Победы в Великой Отечественной войне стали оскорблением для жителей страны. Об этом во вторник заявил сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Рады Юрий Бойко.

"Пристайко должен быть уволен. Мы обязательно проголосуем за его отставку. Высказывания министра по поводу святого для нас праздника Дня Победы 9 мая оскорбительны для украинского народа", - приводит его слова пресс-служба партии.

Политик подчеркнул, что заявление Пристайко раскалывает украинское общество и унижает ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, он считает, что людям с такими взглядами не должно быть места во власти.

Глава МИД Украины в минувшую пятницу заявил, что страна не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Он тогда добавил, что приглашение главе государства Владимиру Зеленскому принять участие в Параде Победы в Москве пока не приходило.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 03.03.2020
Подмосковные города вошли в число лидеров индекса «IQ городов»
0
94
18:20 03.03.2020
Премьер Греции считает, что мигранты и беженцы не должны становиться орудием геополитических игр
0
103
17:40 03.03.2020
Бывший врио главы ДНР избран главой Элисты
0
163
17:37 03.03.2020
У госпитализированных в Москве граждан коронавирус не обнаружен
0
149
17:12 03.03.2020
В СКР создали отдел по расследованию киберпреступлений
0
196
17:00 03.03.2020
Французов призвали отказаться от приветственных поцелуев
0
213
16:32 03.03.2020
Турция заселяет освобожденные от курдов районы Сирии туркоманами - Журавлев
0
291
16:12 03.03.2020
Лица, вернувшиеся из стран, где выявлен коронавирус, смогут получить больничный без врача
0
269
16:00 03.03.2020
Более 130-ти тысяч нелегальных мигрантов пересекли турецко-греческую границу - Анадолу
0
284
15:32 03.03.2020
Руслан Мухатов приговорен к 2-м годам условно по делу о дедовщине в воинской части, где служил Шамсутдинов
0
291

Возврат к списку