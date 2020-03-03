Подмосковные города вошли в число лидеров индекса «IQ городов»
18:30 03.03.2020 Источник: НГ-Online
Минстрой России представил первый индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов». Он позволит определить базовый уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность решений, которые внедряют города и регионы по проекту «Умный город», сообщает пресс-служба министерства. «IQ городов» разработан Минстроем России совместно с МГУ им. Ломоносова в рамках ведомственного проекта «Умный город», который реализуется в рамках двух национальных проектов – «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».
«IQ городов» рассчитывается по десяти направлениям (городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи) и содержит 47 показателей. В текущем индексе отражены результаты цифровизации городского хозяйства 191 города – это города с населением свыше 100 тысяч человек и административные региональные центры, которые по умолчанию участвуют в проекте «Умный город», а также города-пилоты с численностью населения менее 100 тысяч человек, которые участвовали в расчете индекса по собственной инициативе.
«При первом подсчете «IQ городов» определен базовый уровень цифровизации городского хозяйства по состоянию на 2018 год. Показатель, который мы получим в этом году покажет эффективность мероприятий, которые реализовали города в 2019 году по ведомственному проекту «Умный город», – уточнил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев. – «IQ городов» позволит ежегодно оценивать уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность внедрения решений «Умного города», выявлять перспективные направления их дальнейшего развития. То есть по сути, важным показателем эффективности будет не само значение индекса, а величина изменений от года к году».
Принятая методика расчета индекса «IQ городов» предполагает деление на 4 группы по численности населения. Крупнейшие города (от 1 миллиона) – таких городов всего 15, крупные города (от 250 тысяч человек до миллиона) – 63 города, большие города (от ста до ста пятидесяти тысяч человек) – 93 города и 20 городов с населением менее 100 тысяч человек – это административные центры регионов и города-пилоты, участвующие в проекте «Умный город».
I. Крупнейшие города:
1. Москва - 81,19
2. Казань - 52, 58
3. Санкт-Петербург – 50, 37
II. Крупные города:
1. Химки (Московская область) – 66,32
2. Балашиха (Московская область) – 59,38
3. Тюмень – 58,31
III. Большие города:
1. Реутов (Московская область) – 71,35
2. Серпухов (Московская область) – 63,5
3. Электросталь (Московская область) – 61,88
IV. Административные центры:
1. Дубна (Московская область) – 72,48
2. Ивантеевка (Московская область) – 62,18
3. Наро-Фоминск (Московская область) – 41,02
Георгий Соловьев
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