Для СМИ закрыли доступ на встречу ОПЕК 4-6 марта
19:15 03.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Секретариат ОПЕК из-за распространения коронавируса сократил до минимума число участников министерских встреч 4-6 марта, а также полностью закрыл доступ в здание секретариата для представителей СМИ. Об этом говорится в руководстве для журналистов, освещающих встречу.
"В связи с распространением COVID-19 и после консультаций с соответствующими органами представителям прессы не будет разрешено входить в здание секретариата ОПЕК для освещения встреч ОПЕК и "не ОПЕК", - говорится в документе.
"Мы также ограничили количество делегатов ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, для доступа в секретариат ОПЕК до минимума и приняли множество рекомендованных мер предосторожности для смягчения потенциального риска заражения COVID-19", - отмечается в руководстве.
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