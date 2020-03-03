В литовский суд передано дело подозреваемых в шпионаже в пользу РФ - прокуратура

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дело подозреваемого в шпионаже в пользу России оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса передано в литовский суд. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Генеральной прокуратуры республики.

"Материалы сложного и чрезвычайно большого по объему дела направлены в суд. По делу проходят два подозреваемых - бывший лидер "Социалистического народного фронта" Альгирдас Палецкис и предприниматель Деймантас Бертаускас", - отмечается в тексте.

Согласно данным надзорной инстанции, подозреваемым вменяются два эпизода. Один из них якобы связан со сбором по заданию российских спецслужб информации о судьях и прокурорах Литвы, которые вели дело о январских событиях 1991 года, второй - с поиском медиков, якобы согласных выдать фиктивную справку о неудовлетворительном состоянии здоровья осужденного по тому же делу гражданина РФ Юрия Меля.

Как утверждает прокуратура, по времени эти эпизоды охватывают период с февраля 2017 года по октябрь 2018 года. Палецкис находится под арестом с октября 2018 года. Он заявил, что никакой вины за собой не видит, но от дачи показаний не отказывался.