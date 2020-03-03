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Новое заседание рабочей группы по конституции запланировано на 20-е числа марта

20:30 03.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рабочая группа по внесению изменений в конституцию соберется на заседание после рассмотрения законопроекта о поправке к основному закону представительными органами субъектов РФ. Об этом во вторник журналистам сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Рабочая группа не прекратила свое существование. Мы, скорее всего, после проведения процедур в субъектах РФ соберемся и будем обсуждать вопросы общероссийского голосования", - сказал парламентарий. Как уточнил депутат, ориентировочно заседание рабочей группы запланировано на 20-е числа марта.

Во вторник комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрел пакет поправок к третьей главе конституции ("Федеративное устройство").

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