Власти Москвы опровергли слухи об отмене спортивных мероприятий из-за коронавируса
20:03 03.03.2020
Сообщения о том, что столичные власти планируют отменить международные спортивные мероприятия в Москве с 28 февраля до особого указания, появились с соцсетях и некоторых СМИ. Городские власти, напротив,отмечают, что эпидемиологическая ситуация в столице РФ контролируемая, врачи активно работают в аэропортах и на вокзалах, чтобы избежать завоза коронавируса из-за рубежа. В детских учреждениях у воспитанников и школьников ежедневно измеряют температуру. Горожан, с первыми подозрениями на коронавирус госпитализируют и изолируют для проведения необходимых тестов.
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