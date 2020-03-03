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НОВОСТИ

Власти Москвы опровергли слухи об отмене спортивных мероприятий из-за коронавируса

20:03 03.03.2020

Спортивные мероприятия будут проводиться в Москве по плану, распоряжений об их отмене из-за коронавируса не было, утверждает руководитель спортивного ведомства столицы. «Департамент спорта информирует, что все запланированные в городе спортивные мероприятия, в том числе международного характера, проводятся в соответствии с единым календарным планом с учетом соблюдения дополнительных мер по профилактике сезонных заболеваний. Официального распоряжения об отмене мероприятий не принималось», - заявил глава департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Сообщения о том, что столичные власти планируют отменить международные спортивные мероприятия в Москве с 28 февраля до особого указания, появились с соцсетях и некоторых СМИ. Городские власти, напротив,отмечают, что эпидемиологическая ситуация в столице РФ контролируемая, врачи активно работают в аэропортах и на вокзалах, чтобы избежать завоза коронавируса из-за рубежа. В детских учреждениях у воспитанников и школьников ежедневно измеряют температуру. Горожан, с первыми подозрениями на коронавирус госпитализируют и изолируют для проведения необходимых тестов.

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