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НОВОСТИ

Второй турецкий беспилотник сбит сирийской армией - агентство

21:30 03.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения сирийской армии сбили в провинции Идлиб еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВС Турции. Об этом сообщило во вторник сирийское агентство САНА.

По его сведениям, БПЛА был уничтожен к востоку от населенного пункта Хан-эс-Субуль.

Ранее в тот же день агентство САНА проинформировало о том, что сирийские военные сбили турецкий беспилотник недалеко от города Саракиб в Идлибе.

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