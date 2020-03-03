Второй турецкий беспилотник сбит сирийской армией - агентство
21:30 03.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения сирийской армии сбили в провинции Идлиб еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВС Турции. Об этом сообщило во вторник сирийское агентство САНА.
По его сведениям, БПЛА был уничтожен к востоку от населенного пункта Хан-эс-Субуль.
Ранее в тот же день агентство САНА проинформировало о том, что сирийские военные сбили турецкий беспилотник недалеко от города Саракиб в Идлибе.
НОВОСТИ
- 20:30 03.03.2020
- Новое заседание рабочей группы по конституции запланировано на 20-е числа марта
- 20:03 03.03.2020
- Власти Москвы опровергли слухи об отмене спортивных мероприятий из-за коронавируса
- 19:45 03.03.2020
- В литовский суд передано дело подозреваемых в шпионаже в пользу РФ - прокуратура
- 19:15 03.03.2020
- Для СМИ закрыли доступ на встречу ОПЕК 4-6 марта
- 18:50 03.03.2020
- Украина: Оппозиция требует уволить главу МИД за отказ праздновать День Победы
- 18:30 03.03.2020
- Подмосковные города вошли в число лидеров индекса «IQ городов»
- 18:20 03.03.2020
- Премьер Греции считает, что мигранты и беженцы не должны становиться орудием геополитических игр
- 17:40 03.03.2020
- Бывший врио главы ДНР избран главой Элисты
- 17:37 03.03.2020
- У госпитализированных в Москве граждан коронавирус не обнаружен
- 17:12 03.03.2020
- В СКР создали отдел по расследованию киберпреступлений
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать