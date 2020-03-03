Второй турецкий беспилотник сбит сирийской армией - агентство

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения сирийской армии сбили в провинции Идлиб еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВС Турции. Об этом сообщило во вторник сирийское агентство САНА.

По его сведениям, БПЛА был уничтожен к востоку от населенного пункта Хан-эс-Субуль.

Ранее в тот же день агентство САНА проинформировало о том, что сирийские военные сбили турецкий беспилотник недалеко от города Саракиб в Идлибе.