После решения ФРС США стоимость золота и серебра поднялась в цене

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость золота поднялась выше $1640 за тройскую унцию, показывая рост на 3%, свидетельствуют данные торгов биржи Comex. Майские контракты на серебро подорожали на 4,4% - до $17,47 за унцию.

Фьючерсы на драгоценные металлы на нью-йоркской площадке перешли к активному росту после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить процентную ставку на 0,5 п. п. - до 1-1,25% годовых.

Так, в 17:54 мск, цена золота находилась на уровне $1602 за унцию, а в 18:42 мск уже составляла $1644 (+2,6%). Относительно предыдущего закрытия торгов, рост котировок составил порядка 3%.

В свою очередь, цена серебра до решения ФРС составляла $16,9 за унцию, а затем выросла до $17,48 (+3,4%). Таким образом, его стоимость увеличилась на 4,4%.

ФРС США, выполняющая функции ЦБ страны, во вторник на созванном впервые с финансового кризиса 2008 года экстренном заседании снизила ставку на половину процентного пункта в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.