Зеленский предложи заменить нескольких министров - СМИ

23:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник на заседании парламентской фракции партии "Слуга народа" предложил заменить нескольких членов правительства.

"Вместо Тимофея Милованова на должность министра экономики Зеленский предлагает Романа Жуковского. При этом министерство разделят, а Милованов останется руководить сельским хозяйством", - пишет украинское издание "Страна".

По информации СМИ, глава государства также предлагает министром кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета назначить Олега Немчинова, министром финансов - Игоря Уманского, вице-премьером промышленного развития и оборонного комплекса - Игоря Коростелева, заменить министра обороны Андрея Загороднюка на Андрея Тарана, министра социальной политики Юлию Соколовскую - на Марину Лазебную.

Издание также пишет, что будет уволена глава Минздрава Зоряна Скалецкая, продолжаются консультации о руководителях Минобразования и Минкульта. Министр внутренних дел Арсен Аваков сохранит свой пост. Информации о возможной смене главы МИД страны Вадима Пристайко пока нет.