Тимур Максимов назначен заместителем министра финансов РФ - кабмин
22:30 03.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабмина.
"Назначить Максимова Тимура Игоревича заместителем министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе. До настоящего времени Тимур Максимов занимал пост замминистра экономического развития.
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