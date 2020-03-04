Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Испании - СМИ
23:45 03.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый случай смерти от нового коронавируса зафиксирован на территории Испании. Об этом сообщил во вторник телеканал "24 орас".
По его информации, заболевший умер в автономном сообществе Валенсия.
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