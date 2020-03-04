Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Испании - СМИ

23:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый случай смерти от нового коронавируса зафиксирован на территории Испании. Об этом сообщил во вторник телеканал "24 орас".

По его информации, заболевший умер в автономном сообществе Валенсия.