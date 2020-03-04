Для гостей парка "Остров мечты" доступно более 20 аттракционов

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За первые два дня работы в развлекательный парке "Остров мечты" побывали 150 тыс. человек. Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений был открыт в Москве 29 февраля и позволяет горожанам и туристам посетить девять сказочных миров, посвященных героям отечественных и иностранных сказок и комиксов. Среди них Черепашки-ниндзя, Маугли, Снежная королева, Смурфики.

Гости, купив билет, могут испробовать более 20 аттракционов, побывать на пяти увлекательных шоу и посетить девять встреч с мультипликационными и сказочными персонажами. В парке работают сувенирные магазины, тематические кафе и рестораны с мороженым, сладостями и едой.

Дойти до парка можно пешком от станции метро "Технопарк", а так же от станции ЗИЛ Московского центрального кольца или станции "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.