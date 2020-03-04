В среду, 4 марта, в Москве может потеплеть до 10 градусов

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс 10 градусов ожидается в столице в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит 8-10 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 4 градусов. Синоптики предупреждают о тумане в утренние часы, в связи с чем 4 марта объявлен желтый уровень опасности. Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.