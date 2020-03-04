В Минобороны сообщают о ежедневных обстрелах базы Хмеймим со стороны боевиков
07:40 04.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская авиабаза Хмеймим и сирийские города подвергались ежедневным атакам и обстрелам со стороны боевиков из-за невыполнения Турцией обязательств по созданию демилитаризованной зоны в идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Атаки и массированные артиллерийские обстрелы соседних (с идлибской зоной деэскалации - прим. ТАСС) мирных населенных пунктов и российской авиабазы Хмеймим из спорадических стали ежедневными", - заявил генерал.
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