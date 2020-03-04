Майкл Блумберг по итогам "супервторника" рассмотрит вариант выхода из избирательной гонки
08:00 04.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, добивающийся выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии, рассмотрит возможность выхода из гонки в свете предварительных итогов "супервторника". Об этом сообщило во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.
По словам его источников, в штабе Блумберга, входящего в число самых богатых людей в мире, разочарованы итогами голосования. В США в "супервторник" отбирают делегатов в 14 штатах и одной заморской территории - Американском Самоа. На кону суммарно более 1,3 тыс. голосов делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии.
Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Блумбергу удалось одержать победу только по итогам собраний партийных активистов в Американском Самоа.
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