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НОВОСТИ

В мире испытывается растущий дефицит защитных средств от коронавируса - ВОЗ

08:10 04.03.2020 Источник: Интерфакс

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратила внимание на растущую нехватку и перебои с поставками, а также удорожание защитных средств от коронавируса во всем мире.

В результате, отметили в организации, медицинские работники оказываются плохо подготовленными к борьбе с эпидемией.

"Цены на хирургические маски выросли в шесть раз, на респираторы N95 - более чем в три раза, а защитные костюмы - в два раза", - сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге

По его словам, "поставки могут занять месяцы, манипуляции на рынке широко распространены, и средства часто продаются тому, кто больше заплатит".

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