Дональд Трамп побеждает на праймериз республиканцев в восьми штатах

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Американский президент Дональд Трамп побеждает на праймериз Республиканской партии США в восьми штатах, сообщает Associated Press.

Лидер США в своём Twitter уже поблагодарил за поддержку жителей штатов Алабама, Вермонт, Массачусетс, Оклахома, Северная Каролина, Теннесси, Мэн и Техас.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на праймериз Демократической партии в штатах Северная Каролина, Вирджиния и Алабама. RT