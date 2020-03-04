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НОВОСТИ

Правительство Украины ждут серьезные перемены - СМИ

09:20 04.03.2020 Источник: Коммерсант.ru

Верховная рада Украины может отправить премьера Алексея Гончарука в отставку. Глава кабинета министров написал заявление, а правящая фракция «Слуга народа» практически единодушно поддерживает это решение. Новым премьером Украины Владимир Зеленский предложил сделать нынешнего вице-премьера Дениса Шмыгаля. Кроме того, ожидается замена целого ряда министров, в том числе глав МИДа и Минобороны.  Коммерсантъ

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