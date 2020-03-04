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НОВОСТИ

Коронавирус редко заражает детей и подростков - статистика

09:32 04.03.2020 Источник: Известия

Новый коронавирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19. На эти возрастные категории приходится лишь по 1% от общего числа инфицированных. Российские вирусологи уверены: тенденция связана с тем, что иммунная система человека с годами ослабевает и становится более восприимчивой к штаммам. Кроме того, причиной различных осложнений часто служит наличие хронических заболеваний, которых в юном возрасте гораздо меньше. Спасает несовершеннолетних также родительская забота и то, что детские учреждения первыми закрывают на карантин.  Известия

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