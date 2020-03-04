В российских барах могут ограничить продажу алкоголя

10:00 Источник: Ведомости

Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, ограничивающий торговлю алкоголем в заведениях общепита в многоквартирных жилых домах. «Ведомости» ознакомились с текстом законопроекта. Содержание предложений «Ведомостям» подтвердил куратор законопроекта Александр Хинштейн.

Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета. Этим же временем должно ограничиться и распитие алкоголя в таких заведениях, указано там. Одновременно уже на федеральном уровне будет установлена минимальная площадь зала обслуживания такого заведения в жилом доме – не менее 20 кв. м. Но региональные власти будут вправе увеличить нижний предел на местном уровне.