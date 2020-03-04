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НОВОСТИ

Правительство запретило вывозить из России медицинские маски, вату и марлю

10:05 04.03.2020 Источник: RNS

Правительство России до 1 июня 2020 года запретило вывозить из страны ряд видов медицинских изделий, исключение составляют случаи вывоза такой продукции для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам и для личного пользования. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Так, в частности, до 1 июня 2020 года запрещено вывозить из России полнолицевые маски для использования с противоаэрозольными фильтрами FFP3, одноразовые комбинезоны и одноразовые костюмы химической защиты, многоразовые противочумные костюмы I типа, особо прочные бахилы, макси, бинты, вату, марлю, дизенфицирующие, противовирусные средства на основе четвертичных аммониевых солей и на основе галогенированных соединений, а также как одноразовые, так и многоразовые медицинские маски из нетканных материалов.  RNS

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