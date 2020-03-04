Новых социальных инициатив может оказаться недостаточно для снижения бедности - Счетная палата
10:20 04.03.2020 Источник: РБК
Новых социальных инициатив, выдвинутых Владимиром Путиным, может оказаться недостаточно, чтобы вывести из бедности почти 1 млн россиян в 2020 году. Прогноз правительства по сокращению уровня бедности в стране до 10,8% за этот период (вместо прежнего показателя 11,7%) завышен, указывает Счетная палата в заключении на проект поправок в федеральный бюджет на 2020–2022 годы, внесенных правительством в целях финансирования мер из президентского послания Федеральному собранию.
Влияние этих мер на снижение уровня бедности, под которым понимается доля россиян с доходами ниже федерального прожиточного минимума (сейчас — 11,185 тыс. руб.), «может быть переоценено», поскольку «не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население», утверждают государственные аудиторы. РБК
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