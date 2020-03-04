0
0
143
НОВОСТИ

Власти Египта до сих пор считают неустановленными жертв катастрофы самолета А321 - СМИ

10:32 04.03.2020 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно “Ъ”, апелляционный суд Каира вынес неоднозначное решение по иску семей россиян, погибших при катастрофе самолета А321 «Когалымавиа» осенью 2015 года. Подтвердив египетскую юрисдикцию для рассмотрения исков о возможных компенсациях, которые могут быть в десятки раз больше, чем в России, суд не стал рассматривать конкретные иски, посчитав, что личности погибших до сих пор не установлены. Одновременно суд отклонил претензии к правительству Египта, по халатности членов которого, как считают заявители, террористами был взорван лайнер.

Само крушение представители Египта до сих пор считают лишь аварией, а ее расследование продолжается, хотя в СКР и ФСБ России уже говорят о проверке на причастность к преступлению конкретных террористов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:51 04.03.2020
Парком развлечений "Остров мечты" довольны 90% посетителей
0
6
11:32 04.03.2020
ФРГ передаст России данные о советских военнопленных
0
62
11:20 04.03.2020
Сильное землетрясение зафиксировано в Монголии у границы с Россией
0
82
11:05 04.03.2020
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Польше - Минздрав
0
100
11:00 04.03.2020
Муфтий Татарстана выступил против поправки о "государствообразующем народе"
0
114
10:20 04.03.2020
Новых социальных инициатив может оказаться недостаточно для снижения бедности - Счетная палата
0
173
10:05 04.03.2020
Правительство запретило вывозить из России медицинские маски, вату и марлю
0
173
10:00 04.03.2020
В российских барах могут ограничить продажу алкоголя
0
183
09:32 04.03.2020
Коронавирус редко заражает детей и подростков - статистика
0
210
09:20 04.03.2020
Правительство Украины ждут серьезные перемены - СМИ
0
203

Возврат к списку